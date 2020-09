Alpha Condé annonce sa candidature : ”à partir de maintenant, je m’engage”

C’est sous le thème « les femmes en ordre de bataille pour l’élection du Pr Alpha Condé » que la coalition des Femmes de la Mouvance Présidentielle et Partis Alliés (COFEMA) a tenu ce mercredi, 2 septembre 2020, ses assises nationales, dans les locaux du palais du peuple sous l’œil vigilant du président Alpha Condé à travers la visioconférence.

A cette occasion, ladite coalition pilotée par Madame Sow Bilguissa a décerné des satisfécits à quelques pionnières du RPG, avant d’annoncer la disponibilité d’une somme collectée auprès des femmes pour payer la caution de leur candidat (Alpha Condé) pour l’élection présidentielle du 18 octobre.

En réponse, le président Alpha Condé a remercié les membres de la COFEMA pour cette ‘’belle initiative, avant d’indiquer :

« Je suis plus fier de votre soutien plus que le soutien des partis car, vous constituez ce qu’on appelle la Guinée. Les partis politiques sont des partis. Vous, vous êtes ce qu’on appelle la majorité silencieuse. Vous venez de démontrer à la face du monde que cette majorité silencieuse a décidé de sortir de son silence et à démontrer que ma candidature n’est pas la candidature des partis, ni des mouvements. Mais que c’est la candidature du peuple, c’est-à-dire les femmes et les jeunes. Et en ce qui me concerne, je ferai tout pour que l’émancipation de la femme guinéenne soit totale (…) C’est la première fois en Guinée ou en Afrique que nous voyons de simples femmes, malgré toutes les difficultés qu’elles ont de prendre le peu d’argent qu’elles ont pour mettre dans la caisse d’un candidat. Et cela est une grande fierté pour moi. Je ne vous décevrai jamais, je ferai en sorte que la femme guinéenne, partout où elle est, puisse lever la tête (…). A partir de maintenant, je m’engage parce que vous, vous avez décidé que je m’engage. Les partis ont parlé mais ma décision est prise à partir de votre union et votre engagement. Car, sans les femmes on ne peut rien faire. Avoir le soutien des femmes est ce qui va me motiver de plus parce que les femmes ont compris que cette bataille, c’est pour elle. Donc, si les femmes se mobilisent derrière moi, ils ne pourront rien. Je suis certain que les femmes qui m’ont porté au dos en 2010 et qu’aujourd’hui m’accompagnent, montre que la Guinée a décidée d’aller de l’avant (…) Donc si la constitution exige que ce soient les partis politiques qui présentent les candidats, moi, je suis le candidat des femmes et des jeunes… »

Youssouf Keita