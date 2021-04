Alpha Condé annonce un projet de 25 millions t de poulets/an : “si nous subissons l’augmentation des prix…”

Au cours d’une rencontre, ce mardi 13 avril au palais Sékhoutouréya avec les cadres du Ministère en charge de l’élevage et les partenaires techniques, le président guinéen Alpha Condé a annoncé un projet de développement de l’aviculture qui va se faire sur 3 principales phases pour un rendement total de près de 25 millions de poulets par an.

La 1ère phase du projet va permettre la construction de 35 fermes dans le Grand Conakry et la création de 24 mille emplois. Selon le président Condé initiative vise à produire suffisamment de poulet de qualité pour la population guinéenne.

” Notre ambition c’est de produire ce que nous consommons, et consommer ce que nous produisons. Cela a l’avantage, nous voulons devenir moins indépendants de la communauté internationale.(..).Mais si aujourd’hui nous subissons l’augmentation des prix et que nous souffrons c’est parce que nous n’avons pas pu produire ce que nous consommons. Nous avons décidé au niveau de l’agriculture d’intensifier à la fois la chaîne de culture vivrière, la chaîne de culture d’exploitation, la chaîne des fruits et la chaîne des cultures maraichères. Vous savez que pour la nourriture, la meilleure chose c’est la viande blanche c’est-à-dire le poisson et le poulet. Or, nous importons 25 millions de poulets . Nous avons donc reçu des partenaires qui vont nous accompagner pour la production de 25 millions de poulets par an, avec l’accompagnement de la la BIDC. Ça veut dire que des investissements des Guinéens devront apporter 30% et la banque 70%. Nous avons déjà structuré la 1ère c’est-à-dire ce qui va couvrir la zone de Conakry, de la production de l’aliment jusqu’à l’abattoir. Mais il faudra ensuite envisager d’autres abattoirs . Evidement, ce qu’il faut dire aujourd’hui à toute l’échelle de volaille, c’est de ne pas s’inquiéter. Parce que nous allons les intégrer, faire en sorte que le coût de production soit plus bas parcequ’aujourd’hui ils vendent le poulet très cher jusqu’à 40 mille. Or, l’objectif c’est d’arriver à vendre le poulet à 20 mille. Donc qu’ils ne craignent pas qu’ils seront éliminés, ils seront concurrencés. L’avantage de cela, c’est de créer beaucoup d’entrepreneurs surtout au niveau des jeunes et des femmes . mais aussi beaucoup d’emplois. (…)”, a dit le président Alpha Condé à la télévision nationale.

A préciser qu’avec ce projet, la Guinée aura au total 40 mille tonnes de poulets par an à produire, soit 28 mille tonnes par an de viandes de poulet pour une superficie totale requise de 12 mille hectares.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22