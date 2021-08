Alpha Condé appelle à rendre “un hommage mérité” à Dr Ousmane Touré, mort en Haiti

Suite au décès en Haïti du médecin guinéen Dr Ousmane Touré, le président Alpha Condé a appelé dans un message de condoléances à rendre un vibrant hommage au défunt. Message…

“Monsieur le Président de la République, son Excellence Professeur Alpha Condé, le Gouvernement et l’ensemble du peuple de Guinée ont été informés du décès tragique, dans la fleur de l’âge, d’un jeune mèdecin Guinéen, Dr Ousmane Touré, dans le violent séisme qui a endeuillé Haïti. En mission de l’Organisation mondiale de la santé – OMS -, notre compatriote a trouvé la mort dans des circonstances dramatiques et douloureuses.

Au nom du peuple de Guinée, de son Gouvernement et en son nom propre, le Chef de l’Etat exprime sa vive émotion et présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, au corps médical guinéen, au peuple de Guinée, au directeur général de l’OMS ainsi qu’à toute l’institution et au système des Nations-Unies.

Monsieur le Président de la République, son Excellence Professeur Alpha Condé, a instruit au Ministère de la Santé de prendre toutes les dispositions appropriées afin d’honorer la mémoire du défunt, et lui rendre un hommage mérité pour le sacrifice consenti dans l’exercice de sa profession au service de son pays et de la cause humanitaire.

Fait à Conakry, le lundi 16 Août 2021

Tibou Kamara

Ministre d’Etat, conseiller spécial du

Président de la République

Ministre de l’Industrie et des PME

Porte-parole du Gouvernement