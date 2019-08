Alpha Condé attendu mardi au Japon pour la TICAD7

Le football ghanéen est en deuil. L'ancien attaquant Junior Agogo est décédé jeudi. La cause de sa mort n'est pas encore connue. Mais en 2015, il avait été victime d'un AVC.

La piraterie prend de l’ampleur dans le Golfe de Guinée. Les ravisseurs des 17 marins ukrainiens, russes et philippins kidnappés le 15 août à bord de deux navires au large de Douala, ont pris contact avec l'armateur.

Les présidents Yoweri Museveni et Paul Kagame semblent décidés à résoudre leurs différends qui pèsent sur la situation sécuritaire dans la région.

Les motifs de sécession, terrorisme et hostilité contre l'Etat ont été retenus contre eux. Mais cette condamnation risque de rompre les négociations car leur mouvement réclame la libération des prisonniers.

A Ségou, au centre du Mali, le nombre de déplacés internes a triplé en un an. 22.000 personnes y on trouvé refuge, en raison de l'insécurité, mais aucune structure n'a été mise en place pour les accueillir.

Cela fait un an exactement que la Commission Zondo a été chargée, en Afrique du Sud, d'enquêter sur les soupçons de corruption pesant notamment sur l'ancien président, Jacob Zuma. Bilan à mi-parcours.

Le 19 août 1989, des Allemands de l'Est franchissaient la frontière en Hongrie : ce fut l’évasion la plus massive depuis la construction du mur en 1961. Angela Merkel et Viktor Orbán commémoraient l'événement ce lundi.