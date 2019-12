Alpha Condé frappe fort : ‘’les résultats qui sortiront de cette convention seront très différents de ceux magouillés à l’intérieur’’

En prélude aux élections législatives prévues le 16 février prochain, le président de la République Alpha Condé a présidé ce jeudi 19 décembre, la cérémonie d’ouverture de la convention nationale de sa formation politique (RPG Arc-en-ciel). C’était au siège dudit parti en présence des membres du bureau politique national, des responsables des différentes structures à la base et de plusieurs délégués venus de l’intérieur du pays.

A cette occasion, le président Condé a fait savoir que ‘’la pagaille’’ qui s’est passée pendant les élections locales ne se reproduira plus au sein du RPG Arc-en-ciel et que les anciens du parti doivent accepter de céder en faveur des jeunes et des femmes.

« Quand je suis venu en 1991, les gens qui avaient 2 ans ont quel âge aujourd’hui ? Vous allez continuer à les prendre pour des bébés et vous cramponnez pour les laisser ? Mais ils sont grands aujourd’hui. Alors, la direction du parti prendra ses responsabilités. Ce qui s’est passé pendant les élections locales ne se passera plus. Le RPG est un parti de militants, un parti discipliné. Ce n’est pas un parti d’argent, d’opportunistes ou un parti de petits copains. Ceux qui pensent à cela se trompent. Ce n’est pas parce qu’on est au pouvoir qu’on devient maintenant un parti d’opportunistes ou un parti de petits copains. Qui se battent de plus sur le terrain aujourd’hui ? Ce sont des jeunes et des femmes. Beaucoup d’entre vous se sont battus quand vous étiez jeunes, mais il faut savoir aussi qu’à un moment donné, on doit savoir changer pour s’occuper d’autres choses. Nous n’abandonnerons personne. J’ai mis en place une commission pour voir la situation de tous les anciens militants, il ne faut pas que ces anciens militants dorment dans la rue. Nous allons les aider à avoir leurs maisons pour qu’ils aient une vie décente, nous ne laisserons personne au bord de la route. »

Poursuivant, il a soutenu que « le RPG n’est pas un parti ingrat, le RPG n’oublie pas ses militants qui se sont battus. Nous devons donc savoir aussi qu’à un moment donné, on doit accepter que d’autres jeunes viennent et que vous, on vous trouve autre chose parce qu’on ne laissera personne au bord de la route. On fera en sorte que certains aient des activités économiques ou d’autres activités pour qu’ils aient une vie décente. Mais on n’a pas besoin d’être député pour cela. Alors, je suis très clair. Tous les choix qui ont été faits par l’argent ou par des copinages seront annulés. Nous avons fait des enquêtes, nous savons ce qui s’est passé dans les différentes préfectures où il n’y a pas eu de conventions. Quelques responsables se sont réunis et ils ont sélectionné. Toutes les sections où il y a eu des magouilles, je vais les appeler pour dire voilà ce qui s’est passé et voilà nos candidats. Il faut qu’on soit très clair entre nous, on sortira d’ici comme on était avant. Un parti de militants, un parti discipliné et un parti des gens qui ont fait des sacrifices (…) Alors, je vous préviens. Les résultats qui sortiront de cette convention seront très différents de ceux résultats magouillés à l’intérieur. Il faut qu’on soit clair et nous y veillerons. La liste qui sera arrêtée sera la liste qui sera arrêtée par nous et on tiendra compte des jeunes et des femmes. Il y a des gens qui sont allés distribuer de l’argent à l’intérieur. A Guéckédou par exemple, je sais celui qui a quitté Conakry pour aller distribuer l’argent. C’est comme ça qu’on peut être député ? Tous ces gens-là se trompent. Je dis aux gens d’aller être candidats dans un autre parti, mais pas au RPG. Donc, tous les résultats magouillés la-bas seront tous mis à terre. On choisira les gens que nos militants veulent. Voilà ce que je suis venu vous dire ce matin et je n’aurais pas d’état d’âme. J’ai appelé certains d’entre eux pour dire qu’il faut mieux que tu retires ta candidature parce que tu sais comment tu es venu. Beaucoup vont se désister pour ne pas qu’ils aient honte. Je vous souhaite un très une bonne convention, mais ça sera la convention du RPG et de nos amis. Pas une convention d’un parti d’argent ou un parti de petits copains. »

Youssouf Keita, depuis le siège du RPG

+224 666 48 71 30