Alpha Condé autorisé à aller se soigner à l’étranger: “ça nous réconforte à plus d’un titre” (Saloun Cissé, S/G RPG)

La réaction du RPG Arc-en-ciel ne s’est pas fait attendre, suite à la décision des nouvelles autorités de la transition, autorisant l’ex-président de la République à partir se soigner à l’étranger.

Le Secrétaire Général du RPG arc-en-ciel, Saloun Cissé a dans un entretien à Mediaguinee a dit sa joie par rapport à cette décision.

« On accueille la nouvelle avec beaucoup de joie et enthousiasme, parce que ça été toujours notre sollicitude majeure. Vraiment notre souhait que le président Alpha Condé aille se soigner pour que son état de santé soit un état de santé effectif, Donc, ça nous réconforte à plus d’un titre. Mais on ne peut pas faire de commentaire d’abord, on va voir ce qui va se passer pendant ses jours.», a-t-il dit. Appelant les militants et responsables du RPG Arc-en-ciel à l’apaisement.

« Notre souhait est que l’accalmie observé jusque-là puisse continuer et que les choses puissent aller comme on le veut pour la stabilité du pays, pour le développement du pays et pour que l’avenir de la Guinée soit très radieux », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry

622266708