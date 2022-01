Alpha Condé autorisé à voyager : “c’est vraiment une bonne chose que j’ai appréciée” (Mamadou Sylla)

Dans une interview accordée à notre rédaction, le Président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), Elhadj Mamadou Sylla, s’est exprimé ce mardi 4 janvier 2022, sur l’autorisation de voyage médical, d’un mois, accordé à l’ex-président de la République, Alpha Condé, destitué le 5 septembre dernier par les GFS.

Au cours des échanges, le président de l’UDG a jugé très utile cette décision des nouvelles autorités du pays, tout en soutenant qu’ils ont sans nul doute la maîtrise parfaite de la situation sécuritaire du pays.

« C’est une bonne nouvelle, la décision est salutaire et c’est hautement humanitaire parce que le monde se résume à l’humanisme. Quand il s’agit de quelqu’un qui est malade ou qui a des problèmes, tout le monde pense à lui, donc on ne peut pas rester sans apprécier ce geste. Les gens réclament justice mais il faut d’abord traiter l’intéressé pour qu’il soit en bonne santé, pour essayer de répondre si éventuellement on lui reproche quelque chose ou si la loi a besoin de lui. C’est vraiment une bonne chose que j’ai appréciée. Je remercie le CNRD et ses hommes qui ont pris cette décision là…C’est une inquiétude mais s’ils ont la garantie c’est bon, il n’a qu’à aller se soigner, c’est important surtout il [Alpha Condé] est âgé.», a-t-il fait savoir au micro de notre reporter.

Poursuivant, l’ex-chef de file de l’opposition parlementaire a fait remarquer ceci: « Avant je le disais, j’avais une inquiétude mais là, nous parlons de l’humanisme, parce qu’il s’agit de la santé de quelqu’un. Vraiment il faut être humain. Pourquoi je craignais à l’époque, c’est parce que le Pr Alpha Condé n’a pas démissionné de sa fonction de président de la République. Je me disais s’il sortait et qu’il était en bonne santé il y avait cette inquiétude, il ne faut pas qu’il aille à l’extérieur pour dire qu’il est toujours le président… Aujourd’hui, je ne sais pas que ce qui a motivé les nouvelles autorités de le laisser partir, peut-être ils ont dû obtenir une garantie quelque part.», croit savoir Mamadou Sylla.

Pour finir, il faut rappeler que l’ex président déchu du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta (IBK) avait bénéficié des mêmes privilèges. Il a voyagé pour des soins médicaux. Mais la seule différence est que ce dernier avait accepté de signer la lettre de démission de sa fonction de Président de la République avant de sortir du pays.

Mamadou Yaya Barry

622266708