Alpha Condé aux employés de l’Etat : ‘’nous allons faire en sorte que les salaires soient mérités’’

Le président Alpha Condé a présidé ce mercredi, 24 février 2021 la cérémonie de lancement du forum de l’investissement en Guinée. En marge de cette cérémonie, il a tenu à envoyer un message fort à l’ensemble des employés de l’Etat.

« Nous allons faire en sorte que les salaires qui seront touchés soient mérités, que les fonctionnaires ne viennent pas à midi au bureau pour repartir une heure après. Désormais, chacun sera au bureau à 8 h jusqu’à l’heure de départ. Nous avons fait des feuilles de route, nous avons fait organiser trois (3) élections en six (6) mois sans aide extérieure. La Guinée a toute les potentialités de ne pas avoir besoin d’aide budgétaire. Il faut que toutes les ressources guinéennes rentrent dans les caisses de l’Etat et que nous ayons une gestion plus rigoureuse que ne nous demandent nos partenaires », dira-t-il.

Poursuivant, il dira qu’ « en ce moment, la Guinée pourra se développer parce qu’on ne peut pas se développer avec des crédits concessionnels. Nous avons d’immenses potentialités agricoles, minières, mais ça ne sert à rien de les avoir si on ne les développe pas. Nous sommes donc décidés à développer toutes ces potentialités. Les chaines de valeur, l’énergie et surtout les infrastructures parce que pour attirer les investisseurs, il faut qu’on leur donne des conditions. Nous allons prendre des mesures extrêmement rigoureuses car, pour qu’un pays change, il faut avoir le courage de prendre les mesures rigoureuses… »

Youssouf Keita