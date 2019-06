Alpha Condé, candidat à la Présidence de la Cedeao ? ‘’Ce sont des rumeurs guinéo-guinéennes’’ (Chantal)

Chantal colle, la conseillère du chef de l’Etat chargée des énergies renouvelables et du climat a démenti lundi dans la soirée l’information selon laquelle le président Alpha Condé était candidat à la Présidence de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

Contactée depuis l’étranger par notre rédaction, Madame Colle a parlé de ‘’rumeurs guinéo-guinéennes’’.

« Le président n’est pas candidat. Mieux, il a envoyé une délégation menée par le ministre d’Etat Dr Diané pour assurer à son frère et ami son soutien total et infaillible’’, dit-elle. Ajoutant que le week-end qui annonçait cette « fakenews, je lisais via l’agence nigérienne de presse que le président Mahamadou Issoufou a reçu le soutien de son homologue guinéen Alpha Condé pour conduire la Cedeao.

Poursuivant, Colle dit savoir que « le Président a été un très grand président de l’Union Africaine et qu’il accompagnera son frère et ami dans ce nouveau défi ».

Pour elle, Alpha Condé « a aussi une grande mission pour les Énergies sur notre continent puisque ses pairs en ont fait le champion et qu’il est le Président du Conseil d’administration de l’AREI ». Non sans rappeler les défis majeurs qui attendent l’Afrique et sa jeunesse sous l’impulsion du chef de l’Etat guinéen

« La véritable indépendance de l’Afrique passera par la réussite d’Énergies renouvelables maximales sur notre continent permettant à nos jeunes de voir la lumière chez eux et non de l’autre côté de la Méditerranée ! Et comme vous l’avez constaté à Conakry il y a quelques jours, le Président est plus qu’engagé pour réussir ce défi tant pour notre pays que pour notre continent ! », assure-t-elle.

Maciré Camara