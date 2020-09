Alpha Condé, candidat à un 3è mandat : Bah Oury pointe une instabilité de la Guinée et de la sous-région

Le président de l’Union des démocrates pour le rassemblement de la Guinée (UDRG) et ancien ministre de la Réconciliation nationale a fustigé mardi l’annonce de la candidature du président Alpha Condé à un 3è mandat.

Sur son compte Twitter, Bah dit que la décision était prévisible et attendue. « M. Alpha Condé est officiellement candidat pour un 3 éme mandat à la présidence de la république. C’était prévisible et attendu. Toutefois cette décision augure d’une fuite en avant aventureuse et dangereuse pour la stabilité de la Guinée et de la sous-région », écrit-il.

Alpha Condé, ancien opposant, 82 ans, dont le second mandat s’achève en décembre 2020 est au pouvoir en Guinée depuis décembre 2010.

Mohamed Cissé