Alpha Condé charge grave les détenus de l’UFDG : “pas un chat n’a bougé lors de leur arrestation”

Dans une longue interview qu’il a accordée à l’hebdomadaire Jeune Afrique, le président Alpha Condé est revenu sur les raisons de l’arrestation des responsables de l’UFDG de Cellou Dalein Diallo. Il les accuse de graves faits et ajoute que leur arrestation n’a pas fait bouger un chat. Extraits…

« (…) Les quelques responsables de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) arrêtés l’ont été en tant que commanditaires directs d’actes de violence commis tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays : maisons incendiées, destructions de biens publics, poteaux électriques sciés, assassinat des membres des forces de l’ordre, etc.

Il ne s’agit en aucun cas de prisonniers politiques, mais de fauteurs de troubles, coupables d’avoir envoyé contre la police des jeunes munis d’armes blanches, parfois des fusils et d’explosifs. Nous avons toutes les preuves et elles seront exposées lors des procès, y compris les appels au meurtre contre ma personne. Les Guinéens savent quelle est l’étendue de la responsabilité de ces gens dans les violences, et pas un chat n’a bougé lors de leur arrestation. les jeunes manipulés et téléguidés ont, eux, pour l’essentiel, été libérés à l’issue de leur peine.

Quant aux leçons venues d’ailleurs, une simple comparaison : 3 200 gilets jaunes ont été condamnés en France entre novembre 2018 et novembre 2019, dont un millier à de la prison ferme. C’est beaucoup plus qu’en Guinée, pour des délits pourtant beaucoup moins graves. »