Alpha Condé : ‘’comment peut-on être démocrate et avoir peur que le peuple s’exprime ?’’

Alpha Condé a répondu samedi à N’zérékoré à la foule fortement mobilisée qui brandissait des pancartes et banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « allons au référendum, oui à la nouvelle constitution, le peuple a besoin d’une constitution qui la ressemble.

« Les latins disent que la voix du peuple, c’est la voix de Dieu. Comment peut-on être démocrate et avoir peur des suffrages ? Comment peut-on être démocrate et avoir peur que le peuple s’exprime ? Je dis bien que personne ne m’intimidera. J’ai dit et j’ai répété haut et fort à N’zérékoré, je ferai ce que demande le peuple guinéen veut, » tranche le numéro un guinéen.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré