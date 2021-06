Alpha Condé crée une cellule chargée du suivi du processus de notation financière

Le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé, a annoncé ce mardi 29 juin dans un décret publié à la télévision nationale la création d’une cellule chargée du suivi du processus de notation financière en république de Guinée. Cette cellule qui est sous l’autorité du président de la République a pour mission de conduire le processus permettant l’obtention de la notation financière inaugurale de la République de Guinée et d’en assurer le suivi.

« Il est créé sous l’autorité du président de la République une cellule chargée du suivi du processus de notation financière de la République de Guinée. Elle a pour mission de conduire le processus permettant l’obtention de la notation financière inaugurale de la République de Guinée et d’en assurer le suivi. »

A cet effet, précise le décret, « la cellule est chargée de travailler sur les conditions requises pour permettre à la République de Guinée l’accès aux marchés internationaux de capitaux et l’amélioration de la perception risque pays par les investisseurs internationaux. A ce titre, la cellule est chargée d’élaborer un calendrier des travaux à conduire, de préparer la documentation nécessaire et d’affiner les données statistiques à fournir aux agences de notation, de recueillir les informations sur la dette publique et de proposer les améliorations à sa gestion, d’assurer le suivi avec les agences de notation jusqu’à la publication de la notation inaugurale. »

A noter que cette cellule comprend les organes suivants: le comité de pilotage et le comité technique.

Le comité de pilotage, organe suprême de la cellule, est l’instance de validation de politique des recommandations formulées. Il formule les orientations stratégiques nécessaires à l’accomplissement de la mission de la cellule.

« Il est composé comme suit: le président de la République ou son représentant, président du comité de pilotage. Le ministre de l’Economie et des Finances, vice-président du comité de pilotage, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre du Plan et du développement économique, le ministre du Budget, le ministre chargé des investissements et des partenariats public-privé, le président du pool économique de la présidence de la République, le coordinateur du comité technique de la cellule, rapporteur du comité de pilotage. Les personnalités sont désignées pour leurs compétences. »

Elisa Camara

+224654957322