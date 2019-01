Alpha Condé demande aux ministres de rendre compte de leurs activités (communiqué)

Conakry, le 04 Janvier 2019 – Le Gouvernement a le plaisir d’informer la population de l’organisation d’une série de comptes rendus relatifs aux activités du GOUVERNEMENT. Cette opération procède de la volonté du Chef de l’Etat de partager davantage la vision et le programme de développement élaborés avec l’ensemble des populations guinéennes.

Les chefs de départements sont appelés à informer les populations sur les stratégies, les programmes, les acquis et les défis à relever dans leurs domaines d’activité. Un accent sera mis sur le chemin parcouru, les résultats atteints et les perspectives à court et moyen terme afin d’évaluer l’action gouvernementale.

A ce titre, les chefs de département rendront compte de l’exécution de leur lettre de mission sur les antennes des médias nationaux et se soumettront aux questions des citoyens. Le programme de passage sur ces médias sera communiqué à cet effet.

Le Porte-parole du Gouvernement