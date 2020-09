Alpha Condé dépose ses dossiers de candidature : ‘’il vient encore de nous honorer’’ (Fatou Sikhé Camara)

Parmi les cadres de l’administration qui accompagnaient le président Alpha Condé à la Cour Constitutionnelle ce jeudi, pour le dépôt de ses dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain figurait la Directrice générale de l’hôpital Donka par ailleurs, conseillère de la coalition des femmes de la mouvance présidentielle et des partis alliés (COFEMA), Dr Fatou Skhé Camara.

A l’en croire, ce dépôt des dossiers de candidature de leur champion est une étape importante qui vient d’être franchie.

« Je suis très heureuse d’accompagner en tant que conseillère de la CFEMA le Président de la République, Pr Alpha Condé au dépôt de sa candidature à la Cour Constitutionnelle. Ce matin, il est déclaré officiellement candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Nous en sommes honorés et nous sommes tous fiers de lui et nous savons que nous évoluons vers la victoire au soir du 18 octobre prochain. Félicitation à Monsieur le Président de la République qui a répondu à l’appel des femmes de Guinée. Après le payement de la caution de 800 millions de francs guinéens dans la cotisation des femmes de Guinée, aujourd’hui, il vient de nous honorer en déposant sa candidature. Plein succès à toute l’équipe et victoire à notre champion, le Pr Alpha Condé. »

