Alpha Condé est-il malade ? ‘’Que  Sidya Touré réorganise son parti que de parler de la santé du président”

Suite aux propos tenus, il y a quelques jours par le président de l’UFR Sidya Touré, chez nos confrères d’EuroMagh Tv, soutenant que le Président Alpha Condé est malade, la mouvance présidentielle à travers son député, Souleymane Kéita a répliqué ce samedi, 25 juillet

Selon, Souleymane Kéita, interrogé par Mediaguinee, « Sidya Touré est complètement perturbé. Présentement il est en train de vivre une situation extraordinairement défavorable quand on sait qu’au bout de quelques mois seulement, il a perdu pratiquement la substance de son parti, à commencer par le secrétaire national de la jeunesse, la présidente du bureau national des femmes. Sans compter les secrétaires fédéraux qui démissionnent çà et là. »

Vous comprendrez que c’est un homme qui n’a pas toutes ses facultés quand il parle présentement, a-t-il poursuivi : « Parce qu’un homme politique sous un tel événement, naturellement il perd le contrôle. Donc pour nous, cela est simplement de la diversion, comme il en a l’habitude d’ailleurs, moqueur tout le temps, il cherche à faire valoir malheureusement une personnalité qui n’existe plus quand on sait le nombre de cadres qui a quitté l’UFR depuis sa création. » Ajoutant que vous comprendrez que c’est difficilement un leader qui pourrait réunir des compétences autour de lui : « Ça, c’est récent ce que je dis. Mais avant, il y’a eu beaucoup d’autres : il y a feue Rougui Barry, Dr Ousmane Kaba, Djènè Saran Camara, Makalé Traoré ainsi de suite, tous ces gens ont quitté l’UFR. Donc posez -vous la question pourquoi ? »

Plus loin, de mentionner : « Donc aujourd’hui nous, on ne répond pas à Sidya Touré parce que c’est quelqu’un qui est perturbé et dépassé par les événements. Nous sommes plutôt concentrés sur notre parti, sur la continuation du processus de changement qui a commencé avec le Président Alpha Condé. Et maintenant là, notre préoccupation c’est comment faire en sorte que le RPG puisse participer avec tout son poids dans le processus électoral qui a commencé. » Le reste, dira-t-il : « On ne répond pas à Sidya qu’il réorganise son parti c’est encore plus important que de parler de la santé du Président. »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22