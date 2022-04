« Alpha Condé est libre, peut recevoir à sa demande sa famille biologique, politique, amis… », annonce le Cnrd

Plus de sept mois après son arrestation, le professeur Alpha Condé est libre. C’est le CNRD qui l’a annoncé vendredi dans un communiqué lu à la télévision nationale.

La junte qui a pris le pouvoir le 5 septembre dernier a informé que l’ancien président de la République qui restera à l’actuelle résidence de son épouse à Landréah jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction de son domicile privé de Kipé peut. à sa demande, recevoir les membres de sa famille biologique, politique, des amis ou proches.

Le CNRD a également indiqué que la dignité de l’ancien chef de l’Etat guinéen sera préservée ainsi que son intégrité, « conformément à son rang, à son statut et aux vertus de la trasihion africaine ».

Cette importante décision arrive au lendemain du refus de participer aux Assises nationales et au cadre de concertation inclusif du collectif RPG ARC-EN-CIEL et alliés pour exiger « la libération totale » de son champion. Egalement à 72 heures de la deadline de la Cedeao. L’institution sous-régionale a exigé de Conakry un chronogramme de la transition au plus tard le 25 avril prochain.

Elisa CAMARA