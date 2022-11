Alpha Condé et Cellou Dalein se sont parlés au téléphone récemment (JA)

Opposés ces dix voire onze dernières années, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et le RPG Arc-en-ciel, ex-parti au pouvoir semblent recoller les morceaux ces derniers mois, à cause notamment de la conduite de la transition par le CNRD.

La création du Quatuor composé de l’ANAD, dirigé par Cellou Dalein Diallo, du RPG Arc-en-ciel, de la CORED et du FNDC Politique en est une parfaite illustration.

Et mieux, depuis son exil turc, l’ex-pésident de la Réublique aurait échangé avec ses opposants dont Cellou Dalein Diallo. En tout cas, si l’on en croit François Soudan dans son éditorial dans Jeune Afrique (JA).

Selon l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, Alpha Condé a échangé au téléphone avec Cellou Dalein Diallo, son opposant de toujours, à au moins deux reprises récemment.

« Depuis quelques semaines, des discussions sont en cours entre leurs formations respectives, particulièrement entre le parti de l’ex-président et celui de Dalein Diallo, pour déboucher sur ce que ce dernier appelle « une alliance de fait » et de circonstance, une sorte de front commun anti-junte en vertu de l’adage bien connu qui veut que l’ennemi de mon ennemi soit mon ami, même si hier encore il était mon adversaire. « Alpha » et « Cellou » se sont d’ailleurs parlés au téléphone à au moins deux reprises récemment, ce qui ne leur était pas arrivé depuis longtemps », a révélé François Soudan dans Jeune Afrique.

