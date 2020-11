Dans un post sur sa page Facebook, le président guinéen a salué dimanche la victoire de Joe Biden, candidat démocrate tombeur du président républicain Donald Trump.

« Mes sincères et chaleureuses félicitations à Joe Biden et Kamala Harris portés à la tête des États-Unis par le peuple américain », a écrit Alpha Condé. Et d’ajouter : « nous continuerons à renforcer notre coopération multiforme au bénéfice de nos deux nations ».

Mediaguinee