Alpha Condé fixe l’organisation et gestion de la carrière diplomatique et consulaire…

Dans un décret lu à la télévision nationale, le président Alpha Condé a fixé lundi l’organisation et gestion de la carrière diplomatique en République de Guinée.

Selon une note du Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger sur sa page Facebook, ‘’le document définit clairement le mode de recrutement des diplomates guinéens, la hiérarchie diplomatique, les critères d’évolution des diplomates, la rémunération, le régime social, les conditions matérielles du fonctionnaire diplomatique et consulaire en poste à l’étranger, ses devoirs et obligations, les mesures disciplinaires prévues par le Statut Général des fonctionnaires, ainsi que la cessation de fonction’’.

Une des recommandations de la première Conférence Diplomatique organisée dans notre pays du 29 avril au 03 mai 2019, précise la note des AE.