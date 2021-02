Alpha Condé : “il est temps maintenant de tordre le Guinéen… pour qu’il devienne de nouveau discipliné’’ (vidéo)

”Les Guinéens n’ont pas honte, ils ont peur. Alors, c’est comme la tortue. Il faut mettre le feu derrière”

Un passage du discours du président Alpha Condé passe mal chez bon nombre de Guinéens qui le trouve assez dur. C’était lors de l’ouverture mercredi à Conakry du Guinea Investment Forum (Guif).

« Vous savez, les Guinéens n’ont pas honte, ils ont peur. Alors, c’est comme la tortue, il faut mettre le feu derrière. C’est ce qui va se passer. Et Désormais, le bien de l’Etat sera respecté. Nous avons fait la géophysique. Nous connaissons les villas et les bâtiments. Nous n’avons pas voulu faire la chasse aux sorcières. Mais, Désormais aucun franc n’ira quelque part que dans les caisses de l’Etat. Et je suis convaincu qu’en une année, nous allons doubler nos ressources internes…”

Mediaguinee