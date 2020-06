Décret : Alpha Condé instruit Bouréma Condé d’installer les conseils de quartier et de district

Dans un décret rendu public jeudi soir à la télévision nationale, le président de la République Professeur Alpha Condé a instruit le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le général Bouréma Condé de prendre des dispositions réglementaires et organisationnelles pour procéder à la mise en place des conseils de quartier et de district sur toute l’étendue du territoire national, conformément à l’article 100 du code électoral.

Le même décret indique que le Premier ministre [Ibrahima Kassory Fofana] est chargé de veiller à l’exécution de cette instruction.

