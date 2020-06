Alpha Condé Interdit l’importation, le transport et la commercialisation des cartouches de chasse (décret)

Dans un décret rendu public ce jeudi à la télévision nationale, le président Alpha Condé a annoncé l’interdiction de l’importation, le transport et la commercialisation des cartouches de chasse sur toute l’étendue du territoire national.

Le même décret indique que Les ministres de l’administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité et de la protection Civile, la direction générale des douanes, le haut commandement de la gendarmerie nationale et la direction de la justice militaire sont chargés de veiller à l’application de cette décision.