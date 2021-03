Alpha Condé : la 1ère lettre de félicitations que j’ai reçue après la présidentielle est venue du président Poutine’’

Le président Alpha Condé a reçu en audience ce mardi, 23 mars 2021 au palais Sékhoutouréyah, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique, Mikhail Bogdanov , porteur d’ un message du président Poutine.

Au cours de cette rencontre, le président Condé n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance vis-à-vis du président Russe, Vlamdir Poutine qui, selon lui, a été le premier soutien après la proclamation des résultats du scrutin présidentiel de 2020.

« (…). C’est un plaisir pour moi de recevoir l’envoyé du président russe qui est d’abord un ami personnel parce que ce n’est pas la première fois qu’il vient en Guinée. Nous avons eu à faire beaucoup d’échanges. Donc nous souhaitons toujours renforcer nos relations avec nos amis russes. Et je n’oublie pas que la première lettre de félicitations que j’ai reçue après l’élection présidentielle élections est venue du président de la Russie (Poutine). Donc nous comptons d’avantage développer nos relations dans le secteur routier. Nous sommes très heureux de la présence de RUSAL ici qui est là depuis un bon moment et qui participe au développement de la Guinée. Et nous espérons que d’autres sociétés russes viendront aussi dans le secteur minier, dans le secteur des infrastructures », a dit le président Alpha Condé.

Elisa Camara

