Alpha Condé : “l’ambassadeur des Etats-Unis ne se contentait pas de ce que les gens racontaient sur les réseaux sociaux”

Sékhoutouréya, 11 juin 2020 – L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, Simon Henshaw, est décédé mardi 9 juin dernier à Conakry des suites d’une crise cardiaque.

Très touché par cette disparition, le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a honoré la mémoire du diplomate américain à travers une décoration à titre posthume. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 11 juin 2020 au Palais Sékhoutouréya. Dans un décret lu par le secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux de Guinée, Kalil Bayo, le Président de la République a élevé à titre posthume, l’ambassadeur des Etats-Unis au grade de Commandeur de l’Ordre National du Mérite, pour sa contribution au renforcement des relations de coopération et d’amitié entre les deux pays.

Le Président de la République a indiqué que le décès de l’ambassadeur des Etats-Unis est un coup dur non seulement pour son pays et sa famille, mais aussi pour la Guinée.

Le Chef de l’Etat a précisé qu’il tenait à rendre cet hommage à ce diplomate qui a pleinement joué son rôle : « L’ambassadeur des Etats-Unis ne se contentait pas de ce que les gens racontaient sur les réseaux sociaux. Il faisait des efforts pour comprendre réellement quelle est la situation de la Guinée et avoir une vue objective et non manipulée ».

Le Chef de l’Etat a fait savoir que ce diplomate va beaucoup manquer à la Guinée dont il était un grand ami. C’est pourquoi, le Président Alpha Condé a précisé qu’en plus de cette décoration à titre posthume, l’ambassadeur va recevoir les honneurs militaires lors du départ de son corps demain vendredi, de l’aéroport pour les Etats-Unis.

Poursuivant, le Président de la République a rappelé que lors de sa visite aux Etats-Unis, ce diplomate était toujours à côté de lui et l’a aidé à mieux expliquer la situation de la Guinée.

« On aurait souhaité qu’il soit là en cette période agitée de la Guinée et où on va vers des élections. Car son bon sens et son sens de la mesure, de la vérité, allait nous aider. Mais on ne peut rien contre la volonté de Dieu » a déclaré le Président Alpha Condé.

Pour cela, il a présenté toutes ses condoléances à la délégation de l’Ambassade présente à la cérémonie avant de lui charger de transmettre cette décoration à la famille du défunt.

Le Président Alpha Condé a souligné que n’eut été cette crise sanitaire liée au Coronavirus, une grande cérémonie serait organisée en hommage au diplomate au cours de laquelle tous les ambassadeurs seraient invités.

Toutefois, le Président Alpha Condé a promis de faire visiter la Guinée à la famille du défunt après cette pandémie.

Le chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, Audu Besmere, a exprimé toute l’émotion du personnel de cette représentation diplomatique suite à ce décès. Il a également apprécié le progrès réalisé par le défunt ambassadeur dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d’amitié entre les deux pays. Le chargé d’affaires de l’Ambassade des USA a espéré que le personnel va poursuivre cette oeuvre afin de relever les défis qui interpellent les deux pays.

Le Bureau de Presse de la Présidence