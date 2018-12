Alpha Condé lance la reconstruction de la route Coyah-Farmoréah-Frontière Sierra Léone, longue de 75km

Le président Alpha Condé était ce lundi l’hôte de la population de Forécariah, ville de la Basse Guinée, où il a lancé les travaux de reconstruction de la route Coyah-Farmoréah-Frontière Sierra Léone), longue de 75 km.

Selon nos informations, les travaux seront exécutés par Henan Chine et CGC et financés par la Banque africaine de développement (BAD) et l’Union européenne pour un montant de 84 633 064, 60 dollars en don et prêt. La quote-part du gouvernement guinéen est de 493 567,20 dollars. Les travaux dureront 24 mois.

Le PRG, en présence du PM @IbrahimaKFofana, a procédé au lancement des travaux de reconstruction de la route (75km) Coyah-Forecariah-Farmoreah (frontière Sierra Leone). Exécutés par HENAN CHINE et CGC, il sont financés à 84.633.064,60$ en prêt et don de la BAD et de l'UE. pic.twitter.com/bJlZxGxG3z — MOUSTAPHA NAÏTE (@NaiteMoustapha) December 24, 2018

A cette cérémonie qui a mobilisé massivement les populations de Forécariah, on y notait la présence du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana -natif de la localité- et aussi du ministre des Travaux publics Moustapha Naïté.

