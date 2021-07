Alpha Condé: “le rôle de l’armée n’est pas de garder les hommes d’affaires”

C’est désormais officiel, l’armée guinéenne ne servira plus de garde pour les privés, parce que ce n’est pas une armée de mercenaires. Ce sont les mots du président Alpha Condé, ce mercredi 07 juillet au palais Sékhoutouréya lors de la cérémonie de présentation du SAFIG, le système d’information de l’administration fiscale guinéenne, pour mieux sécuriser les recettes de l’état.

” (…). Il y avait trop d’injustice, les cadres qui volent, qui ont de grosses voitures , qui ont des sirènes alors qu’ils n’ont pas droit. On est même allé jusqu’à faire garder des privés par des militaires, Mais l’armée guinéenne n’est pas une armée de mercenaires. Le rôle de l’armée et de la gendarmerie n’est pas de garder les hommes d’affaires, les règles sont très précis , quels sont les gens qui doivent avoir une garde? Et depuis un bon moment, nous avons commencé à combattre cela, nous avons prévenu les responsables . Nous avons fait la reforme de l’armée qui est une réussite (..).. Mais nous devons faire la reforme des services de la police et de sécurité, c’est une évidence, je l’ai dit au ministre il faut qu’il s’y atèle”, a déclaré le président Condé à la télévision nationale.

Elisa Camara

