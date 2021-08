Alpha Condé : “les conditions de vie actuelles des peuples sont difficiles en Guinée, mais…”

Le président guinéen Alpha Condé a de nouveau promis mercredi à ses compatriotes de faire de la Guinée, la 2ème économie en Afrique de l’Ouest après le Nigeria. 24 heures seulement après la hausse du prix du carburant à la pompe dans le pays. Mais, selon le président Condé qui inaugurait une banque, cette ambition ne peut se réaliser sans entente et l’amour entre les fils et filles du pays.

“(…). Il y a plus de 20 ans, le président Chirac m’avait dit : “monsieur Condé, je ne comprends pas, de toutes les colonies françaises d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale c’est la Guinée qui avait le plus bel avenir”. Et le président Houphouet disait que s’il avait à choisir entre la Guinée et la Côte d’Ivoire, il allait préférer être président de la Guinée. Quand on parle de la Guinée, on dit que la Guinée est un scandale géologique, un scandale agricole. Alors on doit se poser la question pourquoi nous n’avons pas atteint ce que Dieu nous a destiné en nous donnant toutes ces richesses à la Guinée. C’est la volonté politique, l’ambition, l’unité et la solidarité entre les Guinéens. Nous avons l’ambition et je l’affirme haut et fort de faire de la Guinée la 2ème économie en Afrique de l’Ouest après le Nigeria. Je veux que tous les Guinéens croient en cette ambition, en notre capacité à atteindre cette ambition. Cela ne se fera si le pays est calme. S’il y a la solidarité et si les Guinéens s’aiment les uns et les autres et ils travaillent ensemble pour faire avancer le pays. Cela suppose le respect de la loi, l’engagement et surtout le travail. Je demande à la jeunesse guinéenne, aux femmes et à tous les Guinéens d’avoir confiance à la Guinée, de croire à notre ambition. Car si nous avons l’ambition tous de devenir la 2ème puissance, rien ne peut nous empêcher de l’être. Et en tant que président c’est l’ambition que j’ai pour la Guinée. Et rien ne me détournera de cette ambition. Car, nous y arriverons. Bien sûr les conditions de vie actuelles des peuples sont difficiles en Guinée comme dans le monde à cause du coronavirus. Mais comme nous avons vaincu Ebola, nous vaincrons aussi cette maladie. Et la Guinée reprendra sa marche en avant. Aujourd’hui, la Guinée est devenue une destination privilégiée. Faisons en sorte que cela continue. Malgré les mauvaises sirènes qui ont prévu la catastrophe en Guinée, la Guinée est debout et croyez-moi nous allons atteindre notre ambition. Je vous le promets, la Guinée sera la 2ème économie après le Nigeria en Afrique de l’Ouest”, a dit le président Alpha Condé dans le journal télévisé de 20 heures 30 de la télévision nationale.

