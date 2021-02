Alpha Condé : ‘’les journalistes français ne respectent pas les chefs d’Etat africains’’

En procédant ce mercredi, 24 février 2021 au lancement de la première édition du Guinea investissement forum, le président Alpha Condé a affirmé que la Guinée a fait d’énormes progrès sur le plan des droits humains.

A l’en croire, les gens qui sont actuellement en prison ne sont pas des hommes politiques.

« On essaye de critiquer la Guinée. J’ai parlé avec l’ambassadeur d’Allemagne il y a quelques temps et il me disait ‘’Monsieur Condé, nous sommes victimes de la même chose. Dès qu’on parle, les grecs nous disent vous les nazis’’. La Guinée a fait d’énormes progrès sur le plan des droits humains, mais on continue à considérer comme avant. Des pays qu’on dit démocratiques en Afrique mettent leurs opposants en prison. Nous on n’a jamais mis d’opposants en prison. Les gens qui sont en prison ne sont pas des hommes politiques malgré la campagne », dira-t-il.

Poursuivant, il a envoyé des piques aux journalistes français : « Mais vous savez, les journalistes français ne respectent pas les chefs africains. Moi, je n’accepte pas qu’on ne me respecte pas. On doit se comporter avec moi comme avec le président français. Ce que tu ne peux pas faire avec le président français, tu ne le feras pas avec moi. C’est pourquoi RFI et France 24 racontent ce qu’ils veulent. Mais le mensonge peut aller vite, mais la vérité rattrape toujours. »

Youssouf Keita