Alpha Condé-Macron : une si longue lettre ….de félicitations (copie)

Le président de la République française Emmanuel Macron a adressé lundi à son homologue guinéen ses “vœux de succès” pour sa réélection à la tête de la Guinée.

« Je mesure les attentes du peuple guinéen et les défis auxquels votre pays fait face, qu’il s’agisse du redressement de la situation économique et sociale avec la crise sanitaire mondiale ou de la réconciliation entre tous les Guinéens, après les violences, les divisions et les interrogations qui ont émaillé ces élections. Votre capacité à y répondre dans un esprit de dialogue, de consensus, et dans l’esprit de l’Etat de droit sera essentielle. La Guinée doit poursuivre les réformes que vous avez entamées, en matière d’éducation, d’accès à l’énergie, de santé et de bonne gouvernance afin d’œuvrer au renforcement du capital humain du pays », souhaite M. Macron dans sa lettre. Ajoutant que « la relation entre nos deux pays, ancienne est résolument inscrite dans un destin partagé. La France continuera à se tenir aux côtés du peuple guinéen pour le développement économique et social du pays ».

Récemment dans une sortie dans Jeune Afrique (JA), Emmanuel Macron avait émis des réserves sur la candidature d’Alpha Condé à un troisième mandat.

Noumoukè S.