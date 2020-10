Alpha Condé mobilise à Conakry : ‘’hier, nous n’avions que la bauxite…’’

CAMPAGNE 2020- Accueilli en grande pompe au stade du 28 septembre, vendredi, pour le dernier jour de campagne fiévreuse dans le pays, le président sortant Alpha Condé s’est, après un tour d’honneur, adressé à ses nombreux militants venus réitérer leur volonté de voter pour lui le 18 octobre prochain.

Devant ses cadres, le président de la République a promis de lancer le projet de Simandou pour la création des milliers d’emplois en Guinée. Et, cela, dit-il, sera suivi par la construction d’un chemin de fer de Kérouané à Forécariah.

« Hier, nous n’avions que la bauxite. Aujourd’hui, nous avons le mènerai de fer de Nimba qui va commencer, celui de Zogota qui va aussi commencer. Mais, le plus important, c’est Simandou, avec un chemin de fer qui va partir de Kérouané, Beyla, N’zérékoré, Macenta, Guéckédou, Kissidougou, Faranah, Mamou, Forécariah », dit-il. Ajoutant que « notre agriculture est en train de prendre son envol. Hier, on n’avait pas d’usine, il y avait une seule usine de Ciment, aujourd’hui on en a 5. Il n’y avait pas d’hôtel. Quand quelqu’un venait à Novotel, il prenait son avion pour aller dormir à Dakar et revenir. Aujourd’hui, nous avons plus d’hôtels que Dakar. Alors, j’ai dit aux femmes guinéennes, que désormais, l’heure est venue de s’occuper du social », indiqué le candidat du Rpg-arc-en-ciel devant ses militants tous vêtus de jaune.

Mohamed Cissé