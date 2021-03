Alpha Condé ne donne-t-il pas raison à Lansana Conté?

En visite à Tormelin (préfecture de Fria), le président guinéen a pointé un doigt accusateur sur Dakar. Selon lui, tous les complots contre la Guinée se fomentent dans la capitale sénégalaise.

On sait qu’entre l’hôte de Sekhoutoureya et celui du Palais de Roume ce n’est pas le grand amour (quel euphémisme !), même si on est loin des joutes verbales enflammées du début des années 70, aux pires moments de la tension entre les autorités des deux pays. Quand le slogan « A bas les fantoches Houphouët (alors président de Côte d’Ivoire) et Senghor » était scandé chaque matin dans toutes les écoles de Guinée.

Mais au fait, quand l’opposant Alpha Condè avait été accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat par le pouvoir Conté, où était-il allé se réfugier pour ne pas être arrêté ? L’ambassade du Sénégal ! Qui avait affrété un avion spécialement pour l’exfiltrer vers Dakar ? Le président Diouf !

Ah, cette politique….

Top Sylla (in Facebook)