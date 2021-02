Alpha Condé : ‘’on m’a accusé de tout donner aux Chinois…’’ (vidéo)

Lors de l’ouverture mercredi du Guinea Forum Investment, le président guinéen Alpha Condé a répondu à ceux qui l’accusent de tout brader aux Chinois. Une pique envoyée adroitement aux Européens, principalement aux Français…

« Il y a des gens qui nous critiquent parce qu’ils ne veulent pas investir, ils veulent seulement des marchés. La Guinée a une tradition d’indépendance, de défense de la souveraineté, Aujourd’hui, la Guinée se développe, certains sont mécontents. Mais, tout le monde est là. on m’a accusé de tout donner aux Chinois. Mais quand vous regardez la Guinée, Alcoa est une société américaine. Alcoa seule a 5 milliards de tonnes de bauxite de réserve, plus que toutes les autres sociétés réunies. Vous avez Rusal qui a Dian Dian, qui a Kindia, qui a Fria vous avez Alufer qui est une société anglaise qui est Boffa. Vous avez Mubadala qui est une société d’Abu Dabi qui est à Sangarédi, vous avez Ashapura qui est une société indienne. Au niveau du fer, vous avez une société américano-canadienne pour les Monts Nimba et autre société pour Zogota… »