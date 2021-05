Alpha Condé porte l’estocade au football guinéen après avoir demantélé l’opposition et débauché ses membres (Oumou K. Soumah, NGP)

À présent , il est établi que le Président Alpha Condé s’est immiscé dans la gestion du football guinéen et oeuvre à influencer les résultats du prochain congrès électif de la fédération de football. Il y a quelques temps , il avait appelé les principaux challengers et leur avait demandé de mettre fin à leurs campagnes au nom de la quiétude sociale . Ils l’ont fait . Puis , il a reçu Monsieur Mamadou Antonio Souaré et a pu lui faire accepter le retrait de sa candidature alors que celle-là avait été validée par la commission électorale instituée à la faveur du congrès électif. Il le lui a malicieusement demandé , pour dit-on empêcher la sanction de notre fédération par les instances internationales dirigeantes . Maintenant que les candidatures sont réouverte,que Kerfala Camara est à nouveau candidat, il a encore reçu Antonio, Super V , KPC pour lui demander de mettre en place une équipe consensuelle. Antonio n’est plus candidat, Super V ne l’est pas non plus . Pourquoi appeler à la compromision quand les règles de saines compétitions ne sont pas encombrantes ? Le Président Alpha Condé a de sérieux problèmes avec la démocratie . Il est opposé à elle. Il l’attaque chaque jour et voudra l’abattre partout où elle veut prospérer . On se souviendra qu’il a changé la constitution du pays pour se maintenir au pouvoir en foulant au pied tous les principes démocratiques dont ceux consacrant l’alternance et en se montrant sourd à tous les conseils avisés , à tous les appels sincères à l’observation de sa promesse de respecter et de faire respecter les dispositions de la constitution ayant fait de lui le Président dont il s’énorgueillit d’être . Il conseille aux autres , ce qu’il refuse à lui . Quelle incohérence ! Le Président Alpha Condé est un homme aux contrastes multiples.

Il aurait dit à Antonio qui n’est plus candidat de faire retirer la candidature de AKB . Monsieur Souaré lui aurait dit qu’il n’y pouvait rien . AKB leur a dit au téléphone qu’il maintenait sa candidature. Monsieur le Président de la République ainsi que les membres de son gouvernement comme son Premier Ministre , son Ministre Conseiller Spécial , son Ministre des Sports et bien d’autres ont un candidat et font tout pour lui assurer la victoire : c’est KPC. Le parti pris qui est le leur est manifeste . Que c’est bien triste .

Étant donné que le Président Alpha Condé s’est invité dans les élections de la FEGUIFOOT , il est à se demander si les instances internationales du football ne sanctionneraient pas notre pays. Le risque est grand . Le football et la politique ne font pas bon ménage. Ils font peser sur notre football la menace qu’ils ont voulu annéantir en conviant Monsieur Antonio Souaré à retirer sa candidature. Quelle incohérence !

Il ne serait pas illégitime de se poser certaines questions. Enfin, un qui est : pourquoi le Président Alpha Condé se prête-t-il a un jeu si dégradant pour sa fonction et nuisible au rayonnement de notre football en lequel il n’a rien investi en plus 10 ans de gestion calamiteuse de notre pays ? Sans nul doute , il est pris au piège de ceux de son entourage qui tirent profit de cette crise futile et de cette élection à la fédération guinéenne de football . Certains mènent les combats par procuration pour leurs collatéraux , d’autres pour le bien de leurs comptes en banque au cas où ils réussissaient à faire gagner le candidat qui leur assurerait les possibilités d’accéder à la rente ,de blanchir les millards de francs qu’ils amassent chaque jour . C’est donc une guerre pour la cause de ses intérêts pour le grand mal du football national qui mérite mieux . Pas plus. Les patriotes en pacotille ne songent pas au développement de notre football. Ils ont d’autres chats à fouetter.

Ceux qui ont réussi à amener le Président Condé à s’immiscer dans les affaires internes de la fédération de football ont réussi leur pari : faire échouer la candidature d’Antonio au profit de celui qui garantit au mieux leurs intérêts. Ils ont réussi parce qu’ils ont fini par manipuler Alpha Condé qui est pris à son propre piège ; il aurait alors rassemblé certaines notabilités de la Basse Côte et leur aurait dit : ” Je voudrais que mon successeur soit Kassory. ” Puis, il a ajouté : “Allez- y réfléchir et arrêtez une chose. ” C’est le lieu d’interpeller certains fils de la Basse Côte , ceux qui ont toujours été constants dans leurs soutiens à Monsieur Alpha Condé. Messieurs , Youssouf Kiridi Bangoura , Malick Sankhon, Cheich Talibe Sylla et bien d’autres , Kassory Fofana vaut-il mieux que vous au point qu’il vous soit préféré ? Vous mobilisez et pésez pourtant plus que lui en Basse Côte et avez plus de valeurs. Voilà la récompense que réserve le Président Alpha Condé à ses soutiens vrais .

Le Président Alpha Condé a nuit à l’unité nationale , il veut une fausse unité autour du candidat qu’il a choisi avec ses ministres. Quelle farce ! Ses mains consument tout ce qu’elles touchent : il a détruit l’opposition après l’avoir publiquement promis , il a détruit le syndicat , il a détruit son parti le RPG en y refusant le congrès qui élirait son dirigeant, il a attaqué le football et est en phase de le détruire. Il ne faudra pas l’y laisser faire . Trop de vies en dépendent et en sont liées. La destruction du football équivaudra à la ruine de leurs espoirs .

Oumou Kadé Soumah

Citoyenne guinéenne

Présidente de la NGP