Alpha Condé a-t-il un compte à Dubaï ou des palaces à l’étranger ?  ‘’je n’ai qu’un appartement à Paris’’  

Après Sékou Touré et Lansana Conté, Alpha Condé rejoindra-t-il le club des anciens présidents guinéens qui n’ont ni palace à l’étranger ni compte dans une banque à Dubaï ?

Dans le livre d’entretiens avec François Soudan de Jeune Afrique ”Une certaine idée de l’Afrique” -nouvelle édition revue et augmentée et sans doute la plus riche-, Alpha Condé dément avoir des biens mal acquis. Le président guinéen, accusé régulièrement par l’opposition de s’être immensément enrichi avec ses proches du versement des dividendes miniers, dit ne détenir après 9 ans de pouvoir qu’un appartement dans le XIIIè arrondissement à Paris.

« Je ne suis pas un homme d’argent. Je me suis battu pour arriver au pouvoir et regardez comment je vis. Pour moi, le pouvoir, ce sont des obligations, pas des privilèges. J’ai lutté pour changer les conditions de vie du peuple de Guinée, pas pour m’enrichir. Si j’avais voulu m’enrichir, j’aurais négocié avec l’homme d’affaires Beny Steinmetz. Il y avait, croyez-moi des sommes énormes en jeu. On m’a souvent prédit que j’allais mourir pauvre, parce que j’avais une mentalité de militant communiste. Je travaille pour mon pays, pour que ses richesses soient au service du peuple. Evidemment, ceux à qui cela déplaît, ceux dont les intérêts ont été remis en question et qui ont de l’argent mènent des campagnes de diffamation et raconte n’importe quoi. Le pouvoir ne doit pas être un moyen d’enrichissement, mais un moyen de transformer les conditions de vie des populations les plus vulnérables », se défend le locataire du palais Sékhoutouréya, au pouvoir depuis décembre 2010.

Pas de biens mal acquis ? « J’ai acquis un appartement à Paris quand j’étais opposant, dans le XIIIè arrondissement. Je l’ai toujours. Point final », répond-il.

Et votre famille ? « Interrogez-la et vous saurez si elle peut m’imposer des choix. J’ai été beaucoup critiqué pour avoir dit que je ne voulais pas que mon épouse se mêle de politique et que le jour où elle m’apporterait un contrat à signer, ce serait la rupture. Je n’ai pas changé », lâche Alpha Condé.

Mamadou Savané