Alpha Condé : ‘’pourquoi cultiver la haine entre les Guinéens?”

Dans une interview qu’il a accordée au Bureau de presse de la Présidence de la République, le chef de l’Etat guinéen Alpha Condé a déclaré vendredi que sa porte est ouverte au dialogue après sa victoire à la présidentielle du 18 octobre dernier. Ajoutant que la justice sera rendue de façon impartiale pour tous et la sécurité qui est une mission régalienne de l’Etat sera assurée.

« Je suis un homme de paix et de dialogue, c’est ensemble que nous allons construire la Guinée. ma porte est toujours ouverte au dialogue et je tends la main à tous les guinéens épris de paix et de bonne volonté pour qu’ensemble on construit la Guinée. Nous devons construire ensemble notre nation, la main dans la main. Nous sommes un. Pourquoi cultiver la haine entre les Guinéens qui, au fond, ne sont pas divisés. Faisons de notre diversité notre force. Mais, assurer la sécurité est une mission régalienne de l’Etat, nous allons l’assurer pour des investissements et le bon vivre entre Guinéens. J’ai tendu la main aux acteurs politiques, je suis ouvert et disponible à travailler avec tous. De bonne foi, j’ai toujours dit que la Guinée est un véhicule à quatre roues. Il faut cependant que tous les Guinéens apprennent à respecter la loi, et que la justice soit rendue de façon impartiale pour tous », promet-il.

Mediaguinee