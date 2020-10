Alpha Condé rassure Kindia par audioconférence : ‘’il n’y aura pas de casse, le gouvernement prendra ses responsabilités”

CAMPAGNE 2020- La campagne pour la présidentielle du 18 octobre prochain se poursuit Guinée. Comme prévu, le directeur de la campagne du candidat du RPG arc-en-ciel, Dr Ibrahima Kassory Fofana a été accueilli ce samedi, 10 octobre par les populations de Kindia, massivement réunies au stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia.

Après la réception grandiose du Premier ministre guinéen, le candidat du RPG arc-en-ciel, s’est adressé aux populations de Kindia par audioconférence. Alpha Condé a rassuré les citoyens de Kindia de ne pas s’inquiéter le jour du vote, le gouvernement prendra ses responsabilités.

« Femmes de Kindia, jeunes de Kindia, je vous remercie pour cette grandiose mobilisation. Kindia, c’est toujours Kindia, vous n’avez pas eu peur, vous avez voté massivement lors du double scrutin législatif et référendaire. La nouvelle constitution est faite pour les femmes et les jeunes, pourquoi les femmes ? Parce que les femmes guinéennes sont téméraires, elles ne veulent pas la honte. Je veux qu’il y ait une parité entre les hommes et les femmes, nous ne voulons plus que nos jeunes filles se marient avant 18 ans. L’ANAFIC, c’est pour aider les communautés en infrastructures mais dans la nouvelle constitution, il y’ un fonds pour aider les jeunes et un fonds pour aider les femmes. Je veux que les femmes aussi soient des femmes d’affaires, c’est pour cela avant 2023 nous vous promettons de créer 100 mille jeunes entrepreneur»., a promis le président guinéen. Invitant les citoyens à ne pas avoir peur. “Il n’y aura pas de casse, le gouvernement prendra ses responsabilités. Kindia a toujours démontré son engagement dans la paix et dans la quiétude. Nous on ne jette pas de pierres, on n’insulte pas, on ne casse pas, on ne répond pas à la provocation parce que nous, nous voulons construire notre pays. Si les autres jettent des pierres, ne jetez pas de pierres, laissez-les faire des violences, ne leur répondez pas. La Guinée est le seul pays dans la sous-région qui n’a jamais connu de rébellion ni de guerre civile, nous sommes le pays de la stabilité il faut que ça reste. N’ayez pas peur, ceux qui disent qu’il y aura des troubles, il n’y aura rien, le gouvernement prendra ses responsabilités. On assurera la sécurité et vous irez voter sans crainte ».

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

