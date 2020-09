Alpha Condé reçoit Siaka Barry : ‘’il m’a tendu une main paternelle pour un “retour à la maison”

Le leader du MPDG et ancien ministre l’honorable Siaka Barry a été reçu mardi par le président Alpha Condé au palais Sékhoutouréya pour un échange. Selon M. Barry qui a lui-même fait l’annonce, le président Alpha Condé m’a réitéré sa volonté de se battre pour l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes politiques (à laquelle j’appartiens), tout en me tendant une main paternelle pour un “retour à la maison” !…

Chers camarades militants du MPDG

Sur invitation personnelle de Mr le Président de la République, le Pr Alpha Condé, j’ai été reçu ce matin en tête-à-tête au Palais Sékhoutouréya pour un échange fructueux autour des grandes questions politiques et socio-économiques du moment.

Le Président Alpha Condé après m’avoir présenté son bilan des deux mandats, m’a exposé ses ambitions futures pour la Guinée, et les raisons qui sous-tendent sa candidature pour un nouveau mandat (un 3e mandat de fait). Il a ardemment souhaité un retour de notre parti le MPDG dans ce qu’il a appelé notre “famille naturelle” c’est-à-dire la mouvance !!!

Pour ma part, après avoir salué la longue lutte du Pr Alpha Condé pour l’instauration de la démocratie en Guinée, et les efforts consentis par lui depuis 10 ans pour un décollage économique, j’ai réitéré l’opposition de principe du MPDG à la situation actuelle qui piège l’alternance par un mandat de plus.

J’ai insisté sur l’inquiétude grandissante des guinéens face aux tensions sociopolitiques qui pourraient résulter d’un manque d’alternance démocratique et d’un processus électoral inéquitable.

Le Président Alpha Condé m’a réitéré sa volonté de se battre pour l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes politiques (à laquelle j’appartiens), tout en me tendant une main paternelle pour un “retour à la maison” !

Compte tenu de la sensibilité de cette question, j’ai humblement demandé au Président de la République, de me laisser retourner vers ma base, afin de lui rendre compte de notre tête-à-tête, et de recueillir ainsi sa décision finale !!!

J’ai enfin informé Mr le Président des consultations que j’ai entreprises auprès des autres leaders politiques (Lansana Kouyaté, Abé Sylla, Mamadou Sylla et bientôt Sidya Touré et Cellou Dalein…) afin de baliser le chemin de la discussion franche et de l’entente cordiale entre les frères guinéens (adversaires mais pas ennemis).

C’est dans une atmosphère décontractée entre père et fils que j’ai quitté le Président de la République, qui s’est dit heureux de retrouver “son enfant” après 3 années de brouille politique mais qui regrette que sa chicote ne soit pas là pour corriger celui qu’il appelle “un enfant récalcitrant…” !

Merci au Président de la République pour cet accueil malgré nos divergences ! Une Guinée unie est bien possible !!!