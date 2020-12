Alpha Condé réélu : le président allemand Frank-Walter Steinmeier lui souhaite ses ‘’vœux de réussite’’

Le président de la République fédérale d’Allemagne Frank-Walter Steinmeier a dans un message adressé ses « vœux de réussite » au président guinéen réélu pour un 3è mandat. Message…

« Monsieur le Président, vous allez une encore une nouvelle fois assumer votre fonction de président de la République. Je vous souhaite beaucoup de chance, de succès et de courage dans l’exercice de cette autre responsabilité.

Comme partout dans le monde, les hommes et les femmes de la Guinée souhaitent eux aussi un avenir de paix et de prospérité. Le dialogue et l’équilibre au plan politique et sociétale en constituent des éléments fondateurs.

Soyez rassurés que l’Allemagne dans l’avenir son soutien pour une politique visant à réconcilier les guinéens en renforçant la cohésion et l’état de droit.

Tous mes vœux de réussite vous accompagnent dans l’exercice de vos fonctions dans l’intérêt de l’ensemble de votre pays