Alpha Condé réaménage légèrement le gouvernement

Le président Alpha Condé a procédé vendredi à un léger remaniement du gouvernement. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a été confirmé a la tete d’une équipe qui n’a presque pas connu beaucoup de promus. A la Justice, Me Mory Doumbouya arrive, Dr Alpha Amadou Bano Barry dirige le Ministère de l’Education nationale. Au Ministère des Télécommunications, Moustapha Mamy Diaby saute. Il est remplacé par Said Oumar Coulibaly. Sanoussy Bantama Sow maintient son poste et est bombardé ministre d’Etat chargé des Sports, de la Culture et du patrimoine historique…

Premier ministre, chef du gouvernement : Dr Ibrahima Kassory Fofana, confirmé Ministre d’État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale : Dr Mohamed Diané, confirmé

Ministre d’État à la Présidence, conseiller spécial du président de la République, ministre de l’Industrie, des Petites et moyennes entreprises : M. Tibou Kamara, confirmé Ministre d’État, ministre de l’Assainissement et de l’Hydraulique : Elhadj Papa Koly Kourouma, confirmé Ministre d’État, ministre des Transports : M. Aboubacar Sylla, confirmé Ministre d’Etat, ministre l’Environnement, des Eaux et Forêts : M. Oyé Guilavogui, confirmé Ministre d’Etat, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique : M. Sanoussy Bantama Sow

Ministre la Justice, Garde des Sceaux : M. Mory Doumbouya, précédemment agent judiciaire de l’Etat