Alpha Condé rencontre Antonio et KPC : un témoin rétablit les faits…

Ce samedi 27 mars 2021, le président Alpha Condé a rencontré les deux candidats à la Présidence de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré et Kerfalla Person Camara (KPC). Était également présent au palais Sékhoutouréya le conseiller personnel du président, le ministre d’Etat Tibou Kamara. Loin des regards, le président Condé voulait cette rencontre qu’on peut qualifier de clarification comme en témoignent les quelques indiscrétions obtenues de la rencontre.

Contrairement à certains propos distillés sur la toile, l’un des témoins de la rencontre a tenu à rétablir les faits. Pour lui, jamais Kerfalla Person Camara (KPC) ne s’est attaqué ouvertement à Antonio.

« Au contraire, KPC a rappelé son soutien à Antonio lors de la précédente élection de 2017. Antonio Souaré a rappelé ses différents ennuis, notamment sa candidature à la CAF qui été recalée et qui allait naturellement avoir une incidence directe sur la Guinée. Des ennuis auxquels Salifou Camara ‘’Super V’’ ne serait pas étranger. Pour le président Alpha Condé, l’élection a lieu le 30 avril. Le plus important aujourd’hui est que cette campagne soit plus sportive. S’il y a campagne, c’est au niveau des membres statutaires et non cette allure qui donne l’image de campagne électorale nationale, surtout qui divise la famille sportive. Il est important de mettre la balle à terre et de s’orienter vers les 65 membres statutaires qui sont appelés à voter. Une autre rencontre est prévue mais qui est liée à Salifou Camara ‘’Super V’’. Peut-être, au cours de cette rencontre, la question de la présidence de la Fédération guinéenne de football sera évoquée. D’ailleurs, le président Alpha Condé a surtout rappelé les règles du jeu qui dénaturent cette élection. Il a également chargé son conseiller personnel, Tibou Kamara, de suivre de très près l’évolution de la situation. », conclut notre interlocuteur.

Bangaly Steve Touré