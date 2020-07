Alpha Condé rend hommage à Amadou Gon Coulibaly, ‘’homme d’Etat et valeureux fils’’

Le président guinéen Alpha Condé a adressé un message à son homologue ivoirien suite au décès ce mercredi à Abidjan du Premier ministre et candidat du RHDP à la présidentielle prochaine Amadou Gon Coulibaly.

« (…) Valeureux fils et proche collaborateur, monsieur Amadou Gon Coulibaly aura loyalement servi son pays et votre parti au cours des 30 dernières années. En cette douloureuse occasion, je voudrais présenter à vous personnellement, au peuple et au gouvernement ivoirien, ainsi qu’à la famille éplorée de l’illustre disparu, ma profonde compassion’’, écrit le chef de l’Etat qui souligne que le défunt a été un homme d’Etat. Et de prier : ‘’Puisse Dieu, le Tout Puissant, accueillir son âme dans son paradis éternel ».

Mohamed Cissé