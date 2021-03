Alpha Condé s’en prend à Macky Sall : “tous ceux qui nous insultent et veulent que la Guinée brûle le font à partir de Dakar”

On en sait désormais sur les vraies raisons de la fermeture des frontières guinéennes avec le Sénégal. En déplacement, dimanche, Tormélin, dans Fria, ville minière, le président Alpha Condé a indiqué qu’un vaste complot visait la Guinée à la veille des dernières consultations électorales.

Il déclare que beaucoup voulaient que la Guinée brûle. Mais, “Dieu ne dort pas”.

“Ceux qui ont voulu que la Guinée brûle, vous avez vu ce qui se passe chez eux. Nous, on ne souhaite le malheur à personne. Depuis mon arrivée au pouvoir, je n’ai jamais accepté qu’un opposant d’un autre pays utilise la Guinée pour s’en prendre à son régime ou à son État. Mais, vous avez tous remarqué, tous ceux qui nous insultent et veulent que la Guinée brûle le font à partir de Dakar”, fulmine-t-il en langue nationale soussou.

La Guinée, depuis son indépendance en 1958, a toujours eu des relations parfois très difficiles avec son voisin le Sénégal. D’abord, le président Sékou Touré et Léopold Sédar Senghor, ensuite Lansana Conté et Abdou Diouf et maintenant Alpha Condé et Macky Sall.

Noumoukè S.