‘’Alpha Condé s’est engagé pour une élection transparente et crédible’’ (Mission conjointe Cedeao, Ua et Onu)

La grande Mission conjointe Cedeao, Union africaine et Nations Unies était chez jeudi chez le président Alpha Condé. La cheffe de mission Shirley Ayorkor Botchway, ministre des Affaires Etrangères de la République du Ghana et également présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO a déroulé l’objectif de ladite Mission au sortir de l’audience au palais Sékhoutouréya.

“Nous sommes ici dans le cadre d’une mission conjointe Cedeao, Union africaine et Nations unies. C’est une mission de solidarité envers la Guinée, de solidarité notamment par rapport à l’élection présidentielle qui doit avoir lieu dans à peu près 17 jours. La Guinée est un membre important de la Cedeao, de l’Union africaine a et des Nations Unies. Comme vous le savez il y a plusieurs élections qui sont prévues d’ici la fin la fin de l’année au niveau de la Cedeao et la Guinée fait parties des pays qui vont avoir des élections dans la cedeao.

Nous sommes ici dans le cadre donc de cette mission de solidarité, nous allons rencontrer l’ensemble des acteurs politiques, les organisations particulières, notamment toutes les institutions en charge d’organiser ces élections, l’objectif est qu’il y ait des élections crédibles, apaisées, transparentes et non violentes.

Nous sommes venus, comme c’est de coutume, il était important que nous venions d’abord présenter nos civilités au président de la République avant toute interaction avant les toutes autres parties. C’est dans ce cadre que nous sommes venus ici rendre cette visite au président de la République, l’informer de la mission avant que nous puissions engager tous les échanges avec toutes les autres parties

Nous avons eu une très bonne rencontre avec Son Excellence M. le président de la république, il nous a assuré de son engagement à ce que cette élection se passe de manière transparente, crédible et dans les meilleures conditions possibles. C’est un démocrate il continuera a œuvrer par rapport toujours à ses engagement en tant que démocrate