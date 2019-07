Alpha Condé sur la présidentielle de 2010 : ‘’quand le décompte électronique me donnait 100, on me disait que j’avais 10. Quand Cellou avait 10, on disait qu’il avait 100’’

L’élection présidentielle de 2010 n’a pas fini de livrer tous ses secrets. Le président guinéen dans un livre d’entretiens avec François Soudan : Alpha Condé : une certaine idée de la Guinée’’ a révélé des choses qui pourraient embêter ses opposants Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Bien que sorti vainqueur de ce scrutin face à Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé dit que ‘’les résultats de l’élection reposaient sur le décompte électronique ou manuel. Or quand le décompte électronique me donnait 100, on me disait que j’avais 10. Quand Cellou avait 10, on disait qu’il avait 100. Je savais très bien que ces écarts ne reposaient sur aucune réalité ».

« Ce qui est évident, c’est que général Sékouba n’était pas de mon côté. La thèse développée à l’époque était la suivante : si Alpha prend le pouvoir, les Peuls ne l’accepteront pas, si c’est Cellou, ce sont les Malinkés qui ne l’accepteront pas. Il faut donc donner le pouvoir à quelqu’un issu d’une minorité. Lors de l’élection présidentielle de 2010, le président Sékouba n’a pas voté pour moi au premier tour. Il a appelé les militaires à voter pour quelqu’un d’autre. Mais les résultats de l’élection reposaient sur le décompte électronique ou manuel. Or quand le décompte électronique me donnait 100, on me disait que j’avais 10. Quand Cellou avait 10, on disait qu’il avait 100. Je savais très bien que ces écarts ne reposaient sur aucune réalité. C’est pourquoi j’ai annoncé que je n’irais pas au second tour s’il n’y avait de décompte manuel. Il faut savoir que les membres de la CENI (…) dont son président, étaient du côté du candidat Sidya Touré et ceux qui s’occupaient du décompte électronique étaient tous pour le candidat Cellou Dalein Diallo. Ils avaient des hommes partout, ce qui n’était pas mon cas », soutient le chef de l’Etat guinéen.

Noumoukè S.