Alpha Condé sur Sabari fm : ”je suis certain que j’enterrerai beaucoup de gens qui souhaitent ma mort” (audio)

En exclusivité, la radio Sabari fm a eu le chef de l’Etat en interview. Le président Alpha Condé a abordé mercredi tous les sujets brûlants d’actualité. Covid-19, la disparition subite de l’ambassadeur américain à Conakry, sa candidature à la présidentielle de 2020, sa santé. Bref, le locataire du palais Sékhoutouréya n’a rien esquivé.

Parlant de sa santé qui suscite beaucoup de commentaires, Alpha Condé a indiqué -non sans brin d’ironie- qu’il enterrera beaucoup avant de mourir. Pour lui, il se porte comme un charme.

” (…) Moi je ris, parce que tantôt certains ont dit que j’étais à Moscou, d’autres ont dit que j’étais au Danemark, ou bien qu’il il y avait un avion avec des bérets rouges. Il serait peut-être bien que les gens qui parlent-là, que nous fassions peut-être une marche à pied ,de Conakry jusqu’à Matoto. Je crois qu’il y a des gens qui n’arriveront même pas au marché de Yénguéma. Donc la population peut être rassurée. Non seulement je suis en bonne santé, Je suis en pleine forme et je continue à faire mon sport. Mais évidemment, à cause de la pandémie, les médecins me recommandent de ne pas recevoir, parce que quand même, je suis le président de la république, donc garant de l’unité nationale donc il est extrêmement important de prendre des précautions. Vous savez en Guinée, les gens sont habitués à mentir. Combien de fois on a fait mourir le président Conté ici ? Combien de fois dans d’autres pays on dit que tel président est malade ou il est mort? Vous savez il y a des gens sur le terrain politique et qui ont une incapacité à convaincre la population, donc ils inventent des mensonges. Moi je me porte très bien et je continue de faire mon sport. (…) Donc je ne fais pas attention aux rumeurs. (…) Je rassure le peuple guinéen que je me porte comme un charme. (…) Très souvent, quand les gens n’ont plus d’arguments politiques, on cherche à dire que le président est malade. (…) je suis certain que j’enterrerai beaucoup de gens qui souhaitent ma mort, comme le disait le président Conté», lance-t-il.

Evoquant sa candidature à la présidentielle de 2020, le chef de l’Etat dit se plier aux décisions du Rpg Arc-en-ciel (son parti) et du peuple de Guinée.

Ecoutez-ci-dessous l’intégralité de l’interview…

Thierno Sadou DIALLO