Alpha Condé: “tout voyage d’un ministre qui n’a pas été programmé 2 ou 3 mois avant n’aura pas lieu”

Lors de la cérémonie de présentation du SAFIG, un instrument de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, ce mercredi à Sékhoutouréya, le président Alpha Condé a envoyé un signal fort à ses ministres pour la gestion des budgets. Désormais, selon, le président Condé, tout voyage d’un ministre qui n’a pas été programmé deux ou trois mois avant n’aura pas lieu.

” La reforme des nouvelles technologies va nous permettre de faire d’énormes progrès dans la maîtrise et dans le changement . Mais le plus important c’est le changement de mentalité. Je sais que c’est difficile à accepter. Parce que j’apprends que les ministres disent maintenant que les Ministères sont devenus des monastères (rires). Mais personne n’est obligé d’être ministre (rires) s’il est sûr que c’est un monastère, il peut démissionner parce que évidement on confond le budget. Des ministres disent c’est dans mon budget, mais le budget c’est une prévision, si c’est dans votre budget et qu’il n’y a pas de ressources mais vous ne pouvez pas“, a confié le chef de l’état guinéen dans le journal télévisé de 20h30.

Qu’est ce qu’il se passe? S’interroge t-il. “Le ministre va prendre du billet dans une agence de voyage etc. Et puis on retrouve à manger notre blé en herbe c’est-à-dire en 2021 qu’on a payé les arriérés de 2020, tout cela est fini. Tout voyage d’un ministre qui n’a pas été programmé deux ou trois mois avant n’aura pas lieu parce que tous les billets seront pris au niveau des compagnies. Quand vous prenez un billet deux ou trois mois avant ça vous coûte 30% moins cher au moins”.

Parlant du carburant, le locataire de Sékhoutouréya indique que “c’était un trou , les bons servaient à autres choses. On prend les bons de 20 mille on va à la station, on leur offre 5 mille et les 15 mille on se partage avec le pompiste. Tout cela c’est fini parce que désormais chaque mois, les ministres, on met à la disposition un certain montant, que les ministres doivent savoir donc que le budget n’est qu’une prévision”.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22