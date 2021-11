Alpha Condé transféré à Landréah : le CNRD confirme

Dans un communiqué publié à la télévision nationale ce lundi 29 novembre, le CNRD dirigé par le Colonel Mamadi Doumbouya a confirmé l’information faisant état du transfert de l’ancien président, Alpha Condé chez son épouse Djénè Kaba, à Landréah dans la commune de Dixinn.

« L’ancien président de la république, le professeur Alpha Condé réside à Landreah, commune de Dixinn au domicile officiel de son épouse Hadja Djénè Kaba Condé. Le CNRD et son président rassure l’opinion nationale et internationale de sa volonté de garantir le respect des libertés individuelles et collectives à l’ensemble du peuple de Guinée conformément aux principes de liberté universelle des droits de l’homme », a déclaré, Lieutenant-colonel, Aminata Diallo.

Par conséquent, dira t elle, le CNRD continuera à assurer à l’ancien chef de l’état un traitement digne de son rang et ceci sans aucune pression nationale ou internationale.

Elisa Camara

+224654957322