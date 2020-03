Alpha Condé va-t-il transférer à son tour le pouvoir à une nouvelle génération ?

Alpha Condé fera-t-il comme le Nigérien Issoufou et l’Ivoirien Ouattara ? Nul dans son entourage ne peut parier sur ses vraies intentions. Dans l’interview qu’il a accordée au journal français Libération à la veille du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars, le président guinéen a comme laissé entendre qu’il ne laissera pas le pouvoir à ceux qui ont mis la Guinée à terre. Sans dire les mots tels quels, Alpha Condé cite Alassane Ouattara qui a annoncé récemment qu’il ne briguera pas un 3è mandat et transférera le pouvoir à une jeune génération.

« Mais lui-même [Alassane Ouattara] a fait une nouvelle Constitution ! Alors pourquoi me pose-t-on la question à moi ? Et puis chaque pays a ses réalités. Est-ce qu’il n’y a pas beaucoup de présidents en Afrique qui ont fait plus de trois mandats ? Ici, l’opposition, ce sont les anciens gestionnaires, les anciens Premiers ministres, qui ont gouverné le pays. Et on sait dans quelle situation ils l’ont mis. Alassane Ouattara avait lui-même dit qu’il n’allait pas laisser le pays à ceux qui l’avaient mal géré », lâche le chef de l’Etat qui fait face depuis plusieurs mois à une mobilisation de ses opposants qui lui contestent un 3è mandat à la tête de la Guinée.

Réputé pour être un politique coriace et fin stratège, Alpha Condé qui ne rate jamais l’occasion de tirer sur ses adversaires, continue d’entretenir un flou autour de sa candidature en 2020. Mais jusqu’à quand?

Mediaguinee

