Alpha Condé vainqueur de la présidentielle : Ibrahim Cissé confiant en l’avenir de la Guinée

La confirmation par la Cour constitutionnelle de la victoire d’Alpha Condé, au terme de la présidentielle du 18 octobre, pousse ses soutiens à nourrir plus d’optimisme et à se montrer plus confiant en l’avenir de la Guinée.

C’est le cas de Ibrahima Cissé, Directeur du SNIES (service national des infrastructures et équipements scolaires). Pour lui, la réélection du président Alpha Condé augure de meilleures perspectives pour la Guinée et les guinéens.

« Il est en train de travailler. Les projets sont en cours. On va bientôt lancer Souapiti. Le projet de reconstruction et d’extension de la route Coyah-Dabola est aussi en cours. On est en train de lancer la construction d’autres barrages. Aujourd’hui, je sors d’un atelier à l’hôtel Kaloum sur un autre barrage hybride, énergie solaire et hydraulique. Nous sommes félicités par le FMI et la banque mondiale. La Guinée se développe. Les indicateurs parlent. Nous sommes à un taux de croissance à la hausse, et le processus continue », a-t-il confié à Mosaiqueguinee.com.